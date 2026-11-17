В рамках визита в США делегация во главе с министром сельского хозяйства Азербайджана Меджнуном Мамедовым провела встречу с делегацией во главе с первым заместителем министра сельского хозяйства США Стивеном Вейденом.

Как сообщили Day.Az в министерстве сельского хозяйства Азербайджана, на встрече обсуждались вопросы расширения сотрудничества между Азербайджаном и США в аграрной сфере, увеличения товарооборота сельскохозяйственной продукции, а также перспективы развития взаимодействия в области научных исследований и инноваций.

Министр Меджнун Мамедов проинформировал о мерах, принимаемых для развития научного потенциала Азербайджана в аграрной сфере, модернизации научно-исследовательских институтов и приведения их деятельности в соответствие с международными стандартами. Он подчеркнул важность реализации совместных научно-исследовательских проектов и экспериментальных испытаний с Службой сельскохозяйственных исследований (ARS) и Национальным институтом продовольствия и сельского хозяйства (NIFA) Министерства сельского хозяйства США (USDA).

Министр также рассказал о работе по развитию сельского хозяйства на освобожденных от оккупации территориях на основе современной, климатически устойчивой модели с применением цифровых технологий. Отметив, что Карабах и Восточный Зангезур объявлены зонами зеленой энергии, министр заявил, что научно-исследовательский опыт США может внести значительный вклад в создание на этих территориях модели аграрного производства, соответствующей международным стандартам.

Первый заместитель министра сельского хозяйства США Стивен Вейден сообщил, что работа по подписанию меморандума о взаимопонимании между министерствами сельского хозяйства двух стран продолжается. Он отметил, что подготовленный азербайджанской стороной проект меморандума представлен американской стороне, и в настоящее время по документу ведутся обсуждения.

Стивен Вейден подчеркнул заинтересованность американской стороны в расширении сотрудничества в рамках меморандума в области биотехнологий, а также селекции и племенного дела в животноводстве. В ходе встречи были обсуждены вопросы изучения опыта Азербайджана по этим направлениям и организации взаимного обмена опытом.

Кроме того, на встрече были рассмотрены вопросы расширения торговли аграрной продукцией и развития торговых связей между двумя странами. Стороны обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества в аграрной сфере, взаимном обмене опытом и проекте меморандума между министерствами сельского хозяйства двух стран.