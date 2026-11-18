Иран разрабатывает планы удара по высокопоставленным чиновникам администрации Дональда Трампа с применением "грязной бомбы" или химического оружия в Вашингтоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Insider, об этом CNN рассказали семь американских чиновников.

Отмечается, что в правительстве США до сих пор спорят, способен ли Иран осуществить такой замысел и решится ли на него.

Источники считают, что пока Иран скорее готовит себе варианты действий и нападение не является неминуемым. Однако обнаруженные планы очень конкретны - в них указаны места и цели. За последнюю неделю чиновники провели несколько совещаний о мерах противодействия. Один из собеседников телеканала сказал: "Есть ли у них на месте люди, чтобы это осуществить, - вопрос спорный".

Кроме того, американская разведка перехватила иранские переговоры. В них утверждается, что Иран уже спрятал на территории США материалы для изготовления бомбы. В достоверности этих данных чиновники расходятся, но в целом считают вероятным, что ядерные материалы или химические агенты завезли в страну заранее. На фоне угроз Секретная служба на прошлой неделе переселила министра финансов Скотта Бессента из его дома на военную базу.

Пресс-секретарь Белого дома Лорен Бис заявила, что США следят за всеми потенциальными угрозами, но сейчас "достоверных угроз для страны нет". Трамп пообещал, что в случае атаки на Вашингтон Иран "заплатит цену, какой не платила ни одна страна". Представительство Ирана при ООН назвало обвинения в подготовке химической атаки "ложными и сфабрикованными", а про "грязную бомбу" ничего не сказало.

12 ноября Минюст США предъявил обвинения трем предполагаемым участникам связанной с Ираном сети. По версии следствия, они действовали в интересах Корпуса стражей исламской революции и иракской группировки "Катаиб Хезболла". Обвиняемые, согласно этой информации, готовили нападение на британскую авиабазу Фэрфорд, где размещались американские бомбардировщики, и взрыв в синагоге на Манхэттене. Иран свою причастность отрицал.