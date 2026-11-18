https://news.day.az/unusual/1874992.html Астрофотограф показал пять часов жизни Солнца в одном ВИДЕО Астрофотограф снял пятчасовой таймлапс Солнца и опубликовал впечатляющее видео на Reddit. Как передает Day.Az, ролик позволяет увидеть, как меняется солнечная поверхность в течение нескольких часов.
Астрофотограф показал пять часов жизни Солнца в одном ВИДЕО
Астрофотограф снял пятчасовой таймлапс Солнца и опубликовал впечатляющее видео на Reddit.
Как передает Day.Az, ролик позволяет увидеть, как меняется солнечная поверхность в течение нескольких часов.
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