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Разработчик из Нидерландов оживил детский коврик для игры с машинками - ВИДЕО

Нидерландский разработчик превратил обычный детский коврик с дорогами в интерактивный игровой мир с помощью дополненной реальности. Как передает Day.Az, если надеть AR-очки, на коврике появляются виртуальные автомобили, которые ездят по дорогам, создают пробки и даже нарушают правила дорожного движения.