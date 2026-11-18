https://news.day.az/hitech/1874979.html Разработчик из Нидерландов оживил детский коврик для игры с машинками - ВИДЕО Нидерландский разработчик превратил обычный детский коврик с дорогами в интерактивный игровой мир с помощью дополненной реальности. Как передает Day.Az, если надеть AR-очки, на коврике появляются виртуальные автомобили, которые ездят по дорогам, создают пробки и даже нарушают правила дорожного движения.
Разработчик из Нидерландов оживил детский коврик для игры с машинками - ВИДЕО
Нидерландский разработчик превратил обычный детский коврик с дорогами в интерактивный игровой мир с помощью дополненной реальности.
Как передает Day.Az, если надеть AR-очки, на коврике появляются виртуальные автомобили, которые ездят по дорогам, создают пробки и даже нарушают правила дорожного движения. В последнем случае на карте появляется виртуальная полиция.
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