Истребители США нанесли удар по объекту на иранском острове Кешм, с которого Корпус стражей исламской революции (КСИР) производил запуск ракет.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам сотрудник американского военного ведомства.

"Ранее сегодня истребители США в целях самообороны нанесли удар с применением высокоточных боеприпасов по месту запуска Корпусом стражей исламской революции ракет на острове Кешм. Этот удар был ответом на агрессию КСИР против американских сил и средств", - привел в X слова представителя Пентагона корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид.

Ранее иранское агентство Fars сообщало о нескольких взрывах к северо-западу от Кешма. Как заявил заместитель губернатора провинции Хормозган по политическим вопросам, безопасности и социальным вопросам Ахмад Нафиси, удар США по ряду объектов в районе острова не нанес ущерба жилым, торговым и инфраструктурным объектам. По словам Нафиси, ситуация на Кешме под контролем, все аварийно-спасательные, сервисные и исполнительные службы приведены в состояние полной готовности.