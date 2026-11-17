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В Чили вулкан Вильяррика извергся во время сильного шторма - ВИДЕО

В Чили произошло извержение вулкана Вильяррика, которое сопровождалось сильным штормом. Как сообщает Day.Az, кадры природного явления распространяются в социальных сетях. На видео видны вспышки молний на фоне вулканического извержения, создающие впечатляющее зрелище.