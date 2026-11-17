Только 12% немцев довольны работой правительства ФРГ во главе с канцлером Фридрихом Мерцем.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL и NTV.

Деятельностью кабмина Мерца недовольны 86% респондентов - так много, как никогда прежде за время проведения опросов Forsa. Точно таких же оценок удостоился и сам канцлер. Лишь 12% заявили, что довольны его деятельностью, 86% отрицательно оценили его работу.

При этом 62% считают, что Мерцу не хватает лидерских качеств и что он не в состоянии реализовать свои цели в коалиции.

В опросе, который проводился с 13 по 16 ноября, участвовали 1 002 человека.