Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня делегацию во главе с министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Йоханном Вадефулем. Само содержание встречи, , перечень обсуждавшихся вопросов и предшествующие события позволяют сделать гораздо более существенный вывод о том, что отношения между Баку и Берлином вступают в новый этап, а значение Азербайджана для Германии и Европейского союза продолжает возрастать.

Причём речь идёт не только об энергетике, хотя именно она долгое время оставалась наиболее заметным направлением сотрудничества. Сегодня Азербайджан интересен Европе одновременно как поставщик энергоресурсов, транспортно-логистический узел, самостоятельный политический игрок и государство, способное влиять на процессы в стратегически важном регионе Южного Кавказа.

Уже сам протокол встречи содержал несколько важных сигналов. Йоханн Вадефуль передал Ильхаму Алиеву приветствия Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и федерального канцлера Фридриха Мерца. Азербайджанский лидер поблагодарил гостя и попросил передать ответные приветствия руководителям германского государства. Но куда важнее другое: стороны с удовлетворением вспомнили официальный визит Ильхама Алиева в Германию в июле 2026 года, в ходе которого состоялись встречи главы нашего государства с Президентом Штайнмайером и канцлером Мерцем и были подписаны документы, определяющие дальнейшую архитектуру двустороннего сотрудничества.

Особого внимания заслуживает Совместная декларация о стратегической повестке двустороннего партнёрства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия, подписанная Ильхамом Алиевым и Фридрихом Мерцем 21 июля в Берлине. Само название документа говорит о том, что стороны намерены выйти за рамки традиционной модели отношений, в которой политические контакты и торговля энергоресурсами занимали центральное место.

Декларация предусматривает регулярные консультации между ведомствами, расширение политического диалога, развитие торговли и инвестиций, сотрудничество в сельском хозяйстве, промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, науке и технологиях. Отдельно обозначены перспективы взаимодействия в области возобновляемой энергетики, зелёного и низкоуглеродного водорода, энергоэффективности, защиты окружающей среды и управления водными ресурсами.

Не менее важным стало подписание Совместной декларации о создании и деятельности азербайджано-германского делового совета. Это уже практический инструмент, призванный связать политические договорённости с интересами бизнеса. Ведь стратегическое партнёрство не может ограничиваться заявлениями президентов и министров. Оно должно выражаться в инвестициях, совместных предприятиях, технологическом обмене, новых рабочих местах и долгосрочных коммерческих проектах. Германия располагает промышленными, инженерными и технологическими компетенциями, которые представляют значительный интерес для Азербайджана, стремящегося диверсифицировать экономику и уменьшить зависимость от нефтегазового сектора. В свою очередь, Баку предлагает германскому бизнесу доступ к рынкам Южного Кавказа, Каспийского региона и Центральной Азии, а также возможности участия в развитии транспортных и энергетических маршрутов.

Разумеется, энергетическая составляющая остаётся одним из главных оснований германского интереса к Азербайджану. Вот и на сегодняшней встрече был особо отмечен вклад нашей страны в энергетическую безопасность Европы. Причём теперь это уже не абстрактная политическая формула: с января 2026 года азербайджанский газ начал поступать непосредственно немецким покупателям. Поставки осуществляются через Трансадриатический газопровод - европейский участок Южного газового коридора, с использованием существующей инфраструктуры через Италию. Одновременно азербайджанский газ получает доступ и к австрийскому рынку. Таким образом, география европейского присутствия наших энергоресурсов расширяется, а сотрудничество с Баку приобретает для Берлина непосредственное практическое значение.

Для Германии, как крупнейшей экономики Европы, диверсификация источников энергоснабжения имеет не только коммерческое, но и стратегическое значение. Последние годы наглядно показали, насколько опасно чрезмерно зависеть от одного поставщика и насколько важна возможность выбора альтернативных маршрутов и партнёров. Азербайджан в этом отношении демонстрирует последовательность.

Наша страна не ограничивается поставками нефти и газа, а постепенно расширяет географию сотрудничества, развивает инфраструктуру и предлагает Европе долгосрочные механизмы энергетического взаимодействия. При этом Баку не обещает того, чего не может обеспечить. Очевидно же, что дальнейшее увеличение поставок зависит от возможностей добычи, инфраструктуры, спроса и необходимых инвестиций. Именно поэтому энергетический диалог должен сопровождаться расширением производственной и транспортной базы.

Так или иначе, но на встрече Алиева и Вадефуля отдельно обсуждалась роль нашей страны в развитии Среднего коридора. И это направление приобретает всё большую актуальность в условиях изменения мировой логистики, геополитической напряжённости и стремления европейских государств получить дополнительные маршруты торговли с Азией. Средний коридор соединяет Китай и Центральную Азию с Европой через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию. В этой системе Баку занимает центральное положение: именно здесь пересекаются железнодорожные, автомобильные, морские и энергетические коммуникации, позволяющие связывать различные регионы Евразии.

Потенциал этого маршрута подтверждается и международными оценками. В сентябре 2026 года Всемирный банк опубликовал исследование, согласно которому целевые инвестиции в инфраструктуру Среднего коридора и согласование логистических процедур могут более чем утроить объёмы перевозок, сократить время доставки вдвое, увеличить совокупный ВВП стран маршрута на 3,3% и обеспечить создание двух миллионов дополнительных рабочих мест к 2040 году.

Для Германии, экономика которой в значительной степени зависит от международной торговли, промышленного экспорта и устойчивости цепочек поставок, значение таких маршрутов трудно переоценить. И здесь Азербайджан выступает не просто территорией, по которой проходят грузы. Он является государством, от политической стабильности, инфраструктурных решений и экономической политики которого во многом зависит эффективность всего коридора. Поэтому интерес Берлина к транспортной и логистической повестке Баку вполне закономерен. Более того, развитие Среднего коридора соответствует интересам всего Европейского союза, поскольку расширяет возможности сообщения с Центральной Азией и снижает зависимость от ограниченного числа транзитных направлений.

Ещё один важный аспект встречи - обсуждение перспектив отношений Азербайджана с Европейским союзом. Германия обладает здесь особым весом не только как крупнейшая экономика ЕС, но и как государство, способное влиять на формирование общеевропейской внешнеполитической и экономической повестки. Поэтому расширение азербайджано-германского диалога может стать дополнительным импульсом для углубления сотрудничества Баку с Брюсселем и отдельными европейскими столицами.

Особое место в стратегической декларации занимает сотрудничество в сфере безопасности и обороны. Документ предусматривает продолжение министерского диалога по региональным и международным вопросам, взаимодействие в области разминирования, обмен опытом между военными учебными заведениями и развитие сотрудничества в оборонной промышленности. Для Азербайджана это имеет особое значение.

Наша страна, которая почти три десятилетия жила в условиях оккупации части своей территории, прекрасно понимает цену безопасности и необходимость самостоятельного укрепления оборонных возможностей. Кроме того, проблема минного загрязнения освобождённых территорий остаётся одним из серьёзнейших препятствий для восстановления Карабаха и Восточного Зангезура. Международное сотрудничество в этой сфере - не просто один из пунктов дипломатического документа, а реальная практическая потребность.

Но, пожалуй, наиболее существенное обстоятельство, которое необходимо учитывать при оценке нынешних отношений Баку и Берлина, заключается в принципиальном изменении самого Азербайджана. Нельзя забывать, что ещё несколько лет назад около 20% международно признанной территории нашей страны находились под армянской оккупацией. Более миллиона азербайджанцев были вынуждены покинуть родные места, десятки городов и сотни населённых пунктов оказались разрушены, а вопрос восстановления территориальной целостности на протяжении десятилетий оставался главным препятствием для полноценного развития государства. Азербайджан тогда был вынужден вести борьбу одновременно на дипломатическом, политическом и военном направлениях, добиваясь восстановления справедливости и исполнения резолюций Совета Безопасности ООН.

Сегодня перед нами совершенно другой Азербайджан. Победа в 44-дневной Отечественной войне 2020 года, а затем восстановление государственного суверенитета на всей территории страны в сентябре 2023-го радикально изменили политическую и геополитическую реальность Южного Кавказа. Азербайджан больше не является государством, которое вынуждено строить свою внешнюю политику вокруг неразрешённого территориального конфликта. Он получил возможность сосредоточиться на восстановлении освобождённых территорий, развитии инфраструктуры, укреплении региональных коммуникаций и реализации долгосрочных экономических проектов. Изменился не только международный статус страны, но и масштаб её возможностей.

И здесь нельзя не отметить историческую роль Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Вопреки многочисленным внешним прогнозам, политическому давлению и попыткам отдельных международных игроков навязать Баку чужие сценарии, Азербайджан сумел провести самостоятельную линию и добиться исторического результата. Победа была достигнута в условиях, когда далеко не все влиятельные центры силы были заинтересованы в таком исходе. Но именно способность руководства нашей страны отстаивать национальные интересы, принимать самостоятельные решения и последовательно добиваться поставленных целей стала одним из факторов, которые сегодня определяют отношение к Азербайджану на международной арене.

В Берлине это понимают. Германия, как и другие европейские государства, вынуждена учитывать, что Баку является не объектом чужой геополитической игры, а самостоятельным участником международных процессов. Азербайджан поддерживает отношения с Турцией, Европейским союзом, Центральной Азией, странами Ближнего Востока и другими центрами силы, исходя прежде всего из собственных интересов. Он способен одновременно развивать энергетическое сотрудничество с Европой, транспортные связи с Азией, политический диалог с ведущими мировыми державами и укреплять региональную безопасность. Такая многовекторность означает, что эти партнёрства строятся на основе взаимной выгоды и уважения суверенитета.

Так что, визит Йоханна Вадефуля в Баку поэтому следует рассматривать как подтверждение растущей значимости Азербайджана для Германии и Европы в целом. Берлин заинтересован в надёжных энергетических поставках, альтернативных транспортных маршрутах, стабильности Южного Кавказа и расширении экономических связей с государством, которое обладает самостоятельной внешней политикой и заметным региональным влиянием. А Баку, в свою очередь, заинтересован в германских технологиях, инвестициях, промышленной кооперации и развитии отношений с одним из ведущих государств Европейского союза. Плюс, нынешний характер азербайджано-германского диалога - это ещё одно свидетельство того, насколько далеко наша страна ушла от положения, в котором находилась во время многолетней оккупации.