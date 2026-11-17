Азербайджанский дзюдоист Магомед Мусаев выступит в статусе лидера мирового рейтинга на чемпионате мира среди юниоров, который пройдет в столице Узбекистана Ташкенте.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в официальном списке участников Международной федерации дзюдо (IJF) наш представитель указан первым номером мирового юниорского рейтинга в весовой категории до 66 кг. В этом весе на данный момент зарегистрирован 51 дзюдоист.

В прошлом году Мусаев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира среди юниоров в столице Перу Лиме. Он также поднимался на высшую ступень пьедестала почета на юниорских чемпионатах Европы 2025 года в Братиславе и этого года в Подгорице.

Церемония жеребьевки чемпионата мира состоится 18 ноября. Индивидуальные соревнования пройдут 19-21 ноября, а турнир смешанных команд - 22 ноября. Азербайджан на мундиале будет представлен 14 дзюдоистами - девятью юношами и пятью девушками.