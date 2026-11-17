Предлагается использовать светоотражающую краску для разметки на магистральных дорогах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, с такой инициативой выступил депутат Мушфиг Джафаров. По его словам, на некоторых дорогах страны в ночное время разметка плохо различима, что создает опасные ситуации для водителей.

Автомобилисты также отмечают важность этого предложения.

Эксперт по правилам дорожного движения Аршад Гусейнов считает, что использование светоотражающей краски на опасных участках дорог и пешеходных переходах может значительно снизить риск ДТП.

По словам эксперта, в мировой практике такие материалы наносятся на асфальт специальным слоем, в отличие от обычной дорожной разметки. Благодаря этому линии остаются заметными даже в дождливую погоду.

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