Уровень одобрения деятельности президента США Трампа сохраняется на отметке 32%, что близко к минимальному показателю за все время его пребывания у власти.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщает Ipsos, со ссылкой на опубликованные результаты соцопроса.

В то же время военную операцию Вашингтона против Ирана поддерживают лишь 31% опрошенных граждан США, тогда как 64% выступают против.

Согласно оценкам Ipsos, снижение популярности президента обусловлено ростом цен на топливо на фоне конфликта с Тегераном, что усилило финансовую нагрузку на американские домохозяйства.

Опрос проводился в онлайн-формате по всей территории США с 13 по 16 ноября. В нем приняли участие 1.521 респондент.