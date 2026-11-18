Азербайджанский боец стал двукратным чемпионом Европы по кудо
Азербайджанский спортсмен Вусал Алиев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по кудо, прошедшем в столице Болгарии Софии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, наш представитель, выступавший в категории 270, во второй раз стал чемпионом Европы.
На пути к финалу Алиев победил спортсменов из Англии и Литвы. В решающей схватке он одолел соперника армянского происхождения, представляющего Болгарию, и поднялся на высшую ступень пьедестала почета.
Таким образом, Вусал Алиев добился очередного успеха в статусе единственного в Азербайджане чемпиона мира и двукратного чемпиона Европы по кудо.
Свою победу спортсмен посвятил памяти шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность Азербайджана.
Отметим, что в мае 2023 года на чемпионате мира в столице Японии Токио Алиев выиграл все четыре боя и завоевал золотую медаль, а в октябре того же года занял первое место на чемпионате Европы в литовском Каунасе.
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