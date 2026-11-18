Азербайджанский спортсмен Вусал Алиев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по кудо, прошедшем в столице Болгарии Софии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, наш представитель, выступавший в категории 270, во второй раз стал чемпионом Европы.

На пути к финалу Алиев победил спортсменов из Англии и Литвы. В решающей схватке он одолел соперника армянского происхождения, представляющего Болгарию, и поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Таким образом, Вусал Алиев добился очередного успеха в статусе единственного в Азербайджане чемпиона мира и двукратного чемпиона Европы по кудо.

Свою победу спортсмен посвятил памяти шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность Азербайджана.

Отметим, что в мае 2023 года на чемпионате мира в столице Японии Токио Алиев выиграл все четыре боя и завоевал золотую медаль, а в октябре того же года занял первое место на чемпионате Европы в литовском Каунасе.