Сегодня по гороскопу ожидается удивительный день, когда ладить с людьми будет легче обычного. Так что если вы хотите с кем-то договориться, найти общее решение проблемы или устраивающий всех компромисс, стоит сделать это именно сегодня. В этот день звезды способны наделить вас такими полезными качествами, как организованность, рассудительность и умение настраиваться на одну волну с собеседником. Даже если вдруг возникнет конфликт, скорее всего, он быстро утихнет, не оставив и следа. А вот любые шаги в сторону разумного управления, сотрудничества, урегулирования и организации чего-либо дадут отличный результат, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овну следует быть осторожнее с людьми, которые пытаются манипулировать им: в этот день их активность высока как никогда! Вообще, если есть такая возможность, звезды гороскопа советуют Овну провести день вдалеке от большого скопления народа, возможно даже за городом, в кругу самых близких людей. Иначе не исключено, что Овен окажется против воли втянут в какое-то чужое дело, которое в лучшем случае не принесет ему ничего. А в худшем - принесет проблемы.

Телец

Сегодня окружающим вряд ли стоит упирать на логику, если они хотят в чем-то убедить Тельца. Он склонен принимать решения под воздействием эмоций, а главным аргументом станет его интуиция. Вообще, сегодня Телец настроен скорее на творческий, чем на деловой, лад. Там, где надо проявить фантазию, ему не будет равных, а сердца людей он сможет читать, как открытую книгу. Окружающим даже может показаться, что проницательный Телец - настоящий телепат.

Близнецы

Сегодня Близнецы способны привлечь на свою сторону полезных и нужных им людей - если только они всерьез зададутся этой целью. День наделяет их всеми возможностями для того, чтобы завести прекрасные контакты в деловой сфере. Главное не сидеть, сложа руки. Близнецы сегодня должны сами выйти на нужных людей и начать разговор, ну а они обязательно поддадутся их неотразимому обаянию.

Рак

Сегодня - отличный день для Рака! Ему не грозит почувствовать себя одиноким, наоборот, окружающие будут буквально разрывать его на части. Возможно, разные люди пригласят его провести вечер в их компании, и Раку придется решать, кто для него интереснее! Вообще, сегодня Рак способен получить удовлетворение от любого общения с людьми, даже если это происходит в процессе работы. Особенно ярко он сможет проявить свою индивидуальность, находясь в группе, - такая уж особенность у этого дня!

Лев

Сегодня Лев сумеет задействовать свои возможности для того, чтобы манипулировать окружающими! Это могут быть как прямые методы давления - такие как спор, приказ и т.д., так и тайные ниточки, за которые Лев способен исподволь дергать, чтобы получить нужный ему результат. В конце концов, Лев получит то, к чему он стремится, однако на это уйдет столько времени и сил, что победа его вряд ли сильно обрадует.

Дева

Сегодня, если у Девы намечается дискуссия или даже просто серьезный разговор, ей будет как никогда легко прислушаться к мнению другого человека. Дева сумеет посмотреть на ситуацию с точки зрения оппонента, и спор потеряет смысл. День обостряет дипломатические способности Девы, а заодно наделяет ее мудростью, пониманием и способностью сопереживать. Это обеспечивает ей сегодня успех в переговорах и вообще любых делах, где нужно уметь общаться.

Весы

Сегодня удел Весов - помогать окружающим, особенно близким. У Весов может проснуться желание быть в курсе даже самых мелких событий в жизни какого-то человека, заботиться о нем и опекать. Если же у этого человека есть проблемы, Весы способны терпеливо выслушать его, исполнить роль психоаналитика и помочь дельным советом. Главное, чтобы забота не переросла в навязчивость - для этого Весам сегодня необходимо немного сдерживать свой альтруистический порыв.

Скорпион

Сегодня Скорпион настроен на борьбу, однако бороться ему будет не с кем: окружающие без боя готовы присудить ему победу! Более того, они с удовольствием пойдут за Скорпионом, достаточно ему предложить какой-нибудь проект, требующий совместных усилий. Вообще, в любых мероприятиях с большим количеством народа Скорпион сегодня будет чувствовать себя "на коне", а в роли организатора или миротворца ему просто не будет равных!

Стрелец

Сегодня звезды гороскопа советуют Стрельцу посвятить время решению проблем с близкими людьми - если, конечно, такие проблемы есть. Это окажется очень эффективным. Если обычно попытка разобраться заканчивается банальной ссорой и массой взаимных обид, то сегодня и Стрелец, и его близкие настроены на то, чтобы попытаться понять друг друга. Попробуйте завести разговор по душам - и вы удивитесь тому, что его поддержат и даже более того: охотно пойдут вам навстречу.

Козерог

Сегодня в повседневных задачах Козерог может действовать на автопилоте - настолько ловко у него будут получаться привычные дела! А вот на общение с людьми наоборот, уйдет немало времени и сил. День обостряет коммуникационные возможности Козерога, заставляя его сегодня не просто общаться, а искать информацию в разговорах, прислушиваться к слухам, быть в курсе событий. Не исключено, что какой-то факт или слух даст ему в руки козырь, позволив этими событиями исподволь управлять.

Водолей

Сегодня Водолея ждет много встреч - и запланированных, и внезапных - каждая из которых может оказаться не случайной. Это касается и романтических знакомств, и деловых связей. Особенно последних: звезды гороскопа говорят, что какие-то сегодняшние дела, слова или планы Водолея способны повлиять на его карьеру, положение в обществе и денежный доход. Правда, это влияние может быть не только со знаком "плюс", но и "минус", поэтому Водолею необходимо тщательно взвешивать все свои слова.

Рыбы

Сегодня окружающие будут рассчитывать на поддержку Рыб, и они вполне способны им ее оказать! День наделяет их уверенностью в себе и харизмой лидера, поэтому Рыбам следует приготовиться к тому, что люди будут спрашивать их совета по любым вопросам. И это правильно: сегодня их советы будут отличаться продуманностью, Рыбы способны ясно видеть суть вещей, а потому сумеют легко вычислить слабые места любого плана.