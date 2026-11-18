Многие считают, что телефон на зарядке опасен в ванной только в том случае, если случайно уронить его в воду, однако поражение электрическим током возможно и без погружения устройства. Об этом "Газете.Ru" рассказал доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов, передает Day.Az.

Опасность связана не столько с самим смартфоном, сколько с зарядным устройством, подключенным к бытовой электросети напряжением 230 вольт: при определенных неисправностях это напряжение может оказаться на доступных для прикосновения частях устройства. В исправном зарядном блоке переменное сетевое напряжение преобразуется в постоянное, необходимое для питания смартфона, при этом высоковольтная часть электрически изолирована от низковольтной, поэтому на USB-разъеме не должно появляться опасное сетевое напряжение. Однако при повреждении внутренних компонентов, нарушении изоляции или использовании некачественного адаптера эта защита может перестать работать, и тогда опасное напряжение способно попасть на зарядный кабель, разъем и металлические элементы подключенного телефона.

В ванной последствия такого контакта значительно серьезнее, чем в сухом помещении: верхний слой кожи обладает относительно высоким электрическим сопротивлением, которое заметно снижается при намокании, поэтому при одинаковом напряжении через влажную кожу может пройти гораздо больший ток. Если его путь проходит через грудную клетку, возникает риск нарушения сердечного ритма, в том числе фибрилляции желудочков - состояния, при котором сердце перестает эффективно перекачивать кровь.

"Телефону необязательно находиться в воде. Например, человек может сидеть в наполненной ванне и пользоваться смартфоном, подключенным к неисправному зарядному устройству: если опасное напряжение окажется на доступных металлических частях телефона, а тело будет контактировать с водой и заземленными элементами сантехники, возникнут условия для прохождения тока. Другой сценарий - попадание брызг на зарядный блок или сетевое соединение: влага способна создавать проводящие пути между электрическими контактами, провоцировать короткое замыкание и повреждение изоляции", - объяснил Юрасов.

Заряжать смартфон лучше за пределами ванной комнаты, не использовать удлинители рядом с ванной или душем и не прикасаться мокрыми руками к подключенным к сети зарядным устройствам. Если телефон нужен во время водных процедур, его следует предварительно отключить от зарядки и держать вдали от воды.