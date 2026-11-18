Автор: Лейла Таривердиева

Цены на нефть продолжают постепенно падать. В США перемены в балансе сил и вероятность возобновления войны на Ближнем Востоке стала почти невидимой, хотя и не исчезла совсем. Добывающие страны Залива спешат нарастить добычу, чтобы возместить потери кризисного периода, а аналитики говорят о преодолении угрозы мирового кризиса.

Во вторник, 17 ноября мировые СМИ сообщают, что цены на нефть упали, поскольку ожидания избытка предложения, обусловленные восстановлением экспорта с Ближнего Востока, затмили опасения по поводу продолжающихся нападений на танкеры в регионе и более широкой геополитической напряженности.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 78 центов, или на 0,8%, до 91,66 доллара за баррель, а фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизились на 73 цента, или на 0,9%, до 84,99 доллара.

По оценкам аналитиков, предложение наконец-то догнало спрос и не исключено, что вскоре обгонит его. Эта ситуация способствуют снижению нефтяных котировок. Международное энергетическое агентство ожидает возвращения мирового рынка нефти к профициту в четвертом квартале текущего года, поскольку экспорт с Ближнего Востока восстанавливается быстрее, чем мировой спрос. И это при том, что проходимость Ормузского пролива все еще ограничена и составляет половину от довоенного уровня.

Хотя США, судя по всему, не намереваются возобновлять удары по Ирану, тот периодически продолжает атаки на соседей, что способствует сохранению угрозы традиционной логистике и вынуждает использовать альтернативные маршруты для доставки грузов, в том числе топлива.

По информации Рейтерс, в понедельник ОПЕК провела онлайн-встречу для обсуждения пересмотра максимальных устойчивых производственных мощностей своих членов - ключевого этапа, который поможет определить квоты на добычу ОПЕК+ на 2027 год и последующие годы. Более широкая группа производителей ОПЕК+, в которую входят союзники во главе с Россией, должна собраться 29 ноября для принятия решения по политике добычи на 2027 год.

В октябре страны ОПЕК+ значительно увеличили добычу нефти, несмотря на перебои с поставками через Ормузский пролив. Нефтедобыча стран ОПЕК+ в октябре выросла до 41,23 миллион баррелей в сутки, говорится в ежемесячном отчете Организации. То есть объемы производства восстановились до 97% от уровня февраля.

Неделю назад был обнародован ноябрьский прогноз ОПЕК. Сообщалось, что спрос на нефть в мире в 2026 году вырастет на 0,2 миллиона баррелей в сутки, ни больше, ни меньше. 2027 году, согласно прогнозу, спрос на нефть вырастет примерно на 2,6 миллионов баррелей в сутки. В ОПЕК в течение года шесть раз меняла прогноз по росту спроса на нефть в мире в сторону снижения. Повышение спроса на 0,2 миллиона баррелей в сутки это первый оптимистичный прогноз 2026 года.

А что с ценой азербайджанской нефти? Она тоже дешевеет, но в настоящее время остается выше брендовых марок. На мировом рынке стоимость барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light снизилась на 3,92 доллара (3,82%) и составила 98,76 доллара. Цена одного барреля Azeri Light на базисе FOB в турецком порту Джейхан снизилась на 3,97 доллара (4,02%) - до 94,82 доллара.

Минимальная цена на нефть Azeri Light (около 16 долларов) была зафиксирована в апреле 2020 года, максимальная (около 150 долларов) - в июле 2008 года.

Отметим, что в проекте госбюджета Азербайджана на 2027 год цена одного барреля нефти марки Azeri Light заложена на уровне 65 долларов США. До этого уровня нефтяным котировкам далеко. Тем не менее, хотя снижение идет медленно, оно все же идет.

По мнению азербайджанского эксперта Ильхама Шабана, сегодня мы наблюдаем корректировку цен на нефть, резко взлетевших в последние месяцы, а не долгосрочное падение. Ранее в комментарии Day.Az эксперт отметил, что рынок отреагировал на снятие некоторых напряжений, а не на кардинальное изменение ситуации в целом. Даже если через неделю мы увидим полное открытие Ормузского пролива, это не означает, что цены на нефть вернутся к довоенному периоду, то есть к котировкам до 28 февраля, находившимся на уровне 64 долларов за баррель, считает Шабан.

Так что ситуация в любом случае не выглядит критической для Азербайджана.

Сейчас, в свете происходящих перемен некоторые торопятся хоронить азербайджанскую экономику в ожидании снижения нефтяных доходов. И не принимают во внимание показателей, озвученных в понедельник в парламенте.

Много лет экономика Азербайджана держалась исключительно на нефтяных доходах. Это был долгий период, в течение которого молодая республика создавала задел, который стал основой ее сегодняшней экономической и политической независимости. За счет доходов от экспорта нефти и газа строилась экономика, развивались другие отрасли. Это естественный путь, который проходит каждая добывающая страна. И надо сказать, что крупнейшие из них, десятилетия держащие первенство в качестве экспортеров, начали диверсификацию гораздо раньше, однако некоторые находятся на почти одном уровне с Азербайджаном в плане доли нефтяных доходов в госбюджете и даже отстают.

Так же естественно, что полезные ископаемые имеют обыкновение заканчиваться. Рано или поздно они истощаются. Кроме того, в свете новых мировых энергетических тенденций спрос на ископаемое топливо снижается повсеместно. Сейчас, после продолжавшегося несколько месяцев "голода", когда даже в США начали опустошаться резервуары, спрос какое-то время будет расти. В связи с приближающейся зимой будет расти и спрос на газ. Нефть и газ, как неоднократно указывал Баку, никогда не уйдут с мировой энергетической повестки. Будут лишь снижаться объемы спроса в связи с реализацией целей декарбонизации.

К уже наступившим и еще наступающим переменам Азербайджан подготовился.

В 2027 году доля ненефтяного сектора в доходах сводного бюджета Азербайджана составит 64,5%. Об этом заявил в парламенте министр финансов Сахиль Бабаев.

"Согласно прогнозам, доходы сводного бюджета на 2027 год составят 47,6 миллиарда манатов. Это на 2,6 миллиарда манатов, или 5,9%, больше показателя текущего года. 64,5% доходов сводного бюджета, или 30,7 миллиарда манатов, обеспечат поступления из ненефтяного сектора, тогда как на нефтегазовый сектор придется 35,5%, или 16,9 миллиарда манатов. Расходы сводного бюджета на следующий год прогнозируются на уровне 50,4 миллиарда манатов. Это на 5,7 миллиарда манатов, или 12,8%, больше показателя исполнения бюджета за 2025 год. Доля расходов сводного бюджета в ВВП составит 35,7%, а в ненефтяном ВВП - 46,2%", - сказал министр.

Для сравнения, в 2021 году доля ненефтяных доходов составляла 49%, нефтегазовых - 51%. то есть за пять лет достигнут серьезный прогресс.

По словам министра финансов, дефицит сводного бюджета прогнозируется на уровне 2,8 миллиарда манатов, что на 1,1 миллиарда манатов (28,7%) меньше показателя текущего года. Отношение дефицита к ВВП составит 2%, что, как подчеркнул Бабаев, соответствует лучшим международным показателям.

Среди добывающих стран Азербайджан занимает очень неплохую позицию по объему ненефтяных доходов. Во всяком случае, сегодня он опережает по этому показателю страны Персидского залива. Впереди - Россия, Норвегия и Казахстан.

Интересная подробность - в Казахстане, где ненефтяные доходы достигают 80%, показатель складывается в значительной степени из налога на добычу полезных ископаемых. Интересна она потому, что добывающая отрасль предусматривает не только нефть и газ. И Азербайджан идет тем же путем, приняв в сентябре Государственную программу по развитию горнодобывающей и металлургической промышленности. Реализация этой программы будет иметь большое значение для экономики страны, в частности для развития ее ненефтяного сектора. Это можно видеть на примере Казахстана. Согласно принятой в Азербайджане Госпрограмме, планируется довести годовой экспортный потенциал горнодобывающей и металлургической промышленности примерно до 2 миллиардов долларов в год.

В Норвегии, Казахстане и Азербайджане значительная часть, как принято называть - нефтедолларов сначала поступает в национальные фонды, а в бюджет попадает в виде фиксированных трансфертов. Оценивая такую систему, эксперты указывают, что она искусственно снижает прямую долю нефти в текущих доходах казны, но не отменяет зависимости расходов от сырьевой конъюнктуры. Это так, однако, несмотря на снижение трансфертов из Государственного нефтяного фонда (ГНФАР), доходная часть бюджета Азербайджана продолжает расти. Это говорит о том, что зависимость от нефтяных доходов хоть и медленно, но снижается.

Согласно заключению Счетной палаты и бюджетным прогнозам, планируется поэтапное снижение зависимости бюджета от нефтяных поступлений с доведением их объема к 2030 году до уровня доходов от управления активами самого фонда. В 2027 году трансферты составят 11,9 миллиарда, в 2028 году - 11,05 миллиарда, в 2029 году - 10,2 миллиарда манатов, в 2030 году - 9,35 миллиардов. Планируется, что в целом сокращение к 2030 году составит около 27,2% по сравнению с 2026 годом.

Надо понимать, что сокращение доли нефтяных доходов в бюджете не означает аналогичных темпов снижения поступлений в казну страны от нефтегазовых операций в целом. Так, по данным Минфина, доходы ГНФАР) за январь-сентябрь 2026 года составили 12,341 миллиарда манатов, расходы - 9,655 миллиарда манатов. В целом активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана на сегодня составляют 74 миллиарда долларов (или 125,8 миллиарда манатов). Ожидается, что к 2030 году этот объем достигнет 78,3 миллиардов долларов. Согласно пакету бюджетных документов, при экстремальных сценариях объем активов может отклониться от этого уровня примерно на 8 миллиарда долларов в ту или иную сторону.

Активы ГНФАР и Центробанка формируют стратегические внешние валютные резервы Азербайджана, составляющие по состоянию на ноябрь около 89 миллиардов долларов. Сокращение трансфертов из Госнефтефонда фактически означает сокращение трансфертов из внешних резервов государства.

Можно говорить о том, что у Азербайджана есть серьезная финансовая подушка безопасности. Но это не значит, что достигнутого достаточно. Еще предстоит немало сделать, чтобы эта безопасность стала еще более устойчивой и все меньше строилась на доходах от нефти и газа. Нефть и газ сыграли свою роль в развитии страны, пора переходить к другим инструментам.