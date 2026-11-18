Исследователи Датского технического университета создали экспериментальную вакцину, которая потенциально может защищать сразу от нескольких пищевых аллергенов. Разработка предназначена в том числе для людей с аллергией на отдельные виды фруктов и орехов.

Как передает Day.Az, результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications.

В основе препарата лежит технология мРНК, применявшаяся при создании вакцин против COVID-19. Ученые разработали искусственный аллерген, объединивший общие свойства нескольких родственных белков, которые содержатся, в частности, в персиках и некоторых орехах. Предполагается, что вакцина поможет иммунной системе вырабатывать антитела, способные предотвращать аллергическую реакцию.

Препарат испытали на здоровых мышах и животных с аллергией. После трех инъекций с интервалом в три недели у подопытных выработалось большое количество антител, распознающих сразу несколько аллергенов. Серьезных побочных эффектов при этом не обнаружили.

Лабораторные исследования образцов крови людей с аллергией также дали обнадеживающие результаты: антитела вакцинированных мышей помогали ослаблять аллергическую реакцию. Однако эксперименты на животных показали, что препарат пока не гарантирует полной защиты от тяжелых аллергических проявлений.

Авторы исследования полагают, что разработанная технология может лечь в основу вакцин против различных видов пищевой аллергии. Сейчас ученые работают над улучшением состава препарата и готовятся к дополнительным испытаниям, которые помогут определить оптимальную дозировку.