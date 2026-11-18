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В Индонезии превратили экскаватор в крепость - ВИДЕО

Умельцы из Индонезии превратили экскаватор в крепость на гусеницах. Как передает Day.Az, в итоге он превратился в грузовой автобус "бизнес-класса": может везти людей с "целой тонной" баулов и убирать любые препятствия на пути ковшом.