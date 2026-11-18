Опыт Азербайджана в сфере цифровых госуслуг создает возможности для международного сотрудничества.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил руководитель по делам Совета и стратегическим связям DCO Омар Аль-Немер.

Омар Аль-Немер считает, что для усиления роли Азербайджана в качестве цифрового моста между Южным Кавказом и Центральной Азией, наряду с физической связностью, важны совместимость цифровых систем, надежный обмен данными и регуляторные рамки, позволяющие бизнесу вести деятельность через границы.

Он отметил, что переговоры между Азербайджаном и DCO вывели на первый план возможности сотрудничества в сферах региональной связности, цифровой трансформации и инноваций.

"DCO может поддержать диалог по гармонизации регуляторных подходов, обеспечению надежности цифровой торговли и трансграничного обмена данными с помощью таких рамок, как "Model Digital Economy Agreement" (MDEA) - Модельное соглашение по цифровой экономике", - сказал О. Аль-Немер.

По его словам, изучение возможностей сотрудничества в сферах цифровой идентификации, электронных подписей, безбумажной торговли и трансграничных услуг поможет трансформировать географическое преимущество Азербайджана в более широкую экономическую интеграцию и цифровые возможности.

Выход цифровых решений Азербайджана на международные рынки

Представитель DCO отметил, что опыт Азербайджана в сфере цифровых госуслуг также создает возможности для международного сотрудничества.

Омар Аль-Немер сказал, что накопленный опыт по таким платформам, как "mygov", "Digital Login", "Digital Bridge" и SİMA, может быть передан государствам-членам, можно провести обмен техническими знаниями и рассмотреть возможные партнерства, а также пилотные проекты.

"Помимо сотрудничества между государственными структурами, эти платформы также могут создать условия для выхода азербайджанских технологических компаний к новым клиентам и рынкам через обширную партнерскую сеть DCO", - подчеркнул он.

По его словам, цель состоит не только в обмене передовым опытом, но и в поддержке более широкого внедрения проверенных цифровых решений, приносящих измеримую экономическую и социальную пользу.

Отметим, что 1 сентября текущего года Азербайджан был принят в члены Организации цифрового сотрудничества (DCO), а 5 октября в рамках членства Азербайджана в DCO состоялось подписание Устава организации.

Созданная в ноябре 2020 года, DCO является глобальной многосторонней организацией, нацеленной на обеспечение цифрового процветания для всех путем ускорения инклюзивного роста цифровой экономики.