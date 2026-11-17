Вчера около 15:00 в Бинагадинском районе Баку в полицию поступила информация о том, что 23-летняя женщина получила ранения острым предметом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, от полученных травм женщина скончалась в больнице.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан ее сводный брат А. Мехтиев, подозреваемый в совершении преступления. Он передан следствию.

По факту проводится расследование.