https://news.day.az/society/1875118.html В Баку сводный брат подозревается в убийстве сестры Вчера около 15:00 в Бинагадинском районе Баку в полицию поступила информация о том, что 23-летняя женщина получила ранения острым предметом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, от полученных травм женщина скончалась в больнице. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан ее сводный брат А.
В Баку сводный брат подозревается в убийстве сестры
Вчера около 15:00 в Бинагадинском районе Баку в полицию поступила информация о том, что 23-летняя женщина получила ранения острым предметом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, от полученных травм женщина скончалась в больнице.
В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан ее сводный брат А. Мехтиев, подозреваемый в совершении преступления. Он передан следствию.
По факту проводится расследование.
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