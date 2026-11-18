Технические сбои, с которыми в последнее время сталкиваются США, не связаны между собой и не являются результатом действий противников Вашингтона.

Как передает Day.Az, об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает Washington Examiner.

Комментируя последние сообщения в СМИ, Рубио также отметил, что американская администрация не располагает признаками подготовки Ираном возможной атаки на Вашингтон.

"Если бы речь шла о разведывательных данных, они были бы засекречены", - подчеркнул госсекретарь.

Кроме того, Рубио сообщил, что США всерьез рассматривают возможность встречи президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.