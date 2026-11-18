https://news.day.az/world/1875119.html В США исключили связь технических сбоев с действиями противников Технические сбои, с которыми в последнее время сталкиваются США, не связаны между собой и не являются результатом действий противников Вашингтона. Как передает Day.Az, об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает Washington Examiner.
В США исключили связь технических сбоев с действиями противников
Технические сбои, с которыми в последнее время сталкиваются США, не связаны между собой и не являются результатом действий противников Вашингтона.
Как передает Day.Az, об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает Washington Examiner.
Комментируя последние сообщения в СМИ, Рубио также отметил, что американская администрация не располагает признаками подготовки Ираном возможной атаки на Вашингтон.
"Если бы речь шла о разведывательных данных, они были бы засекречены", - подчеркнул госсекретарь.
Кроме того, Рубио сообщил, что США всерьез рассматривают возможность встречи президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре