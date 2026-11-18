В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как дашнакипридумали фейк о "победе" над Азербайджаном в Нью-Йорке.

Day.Az представляет публикацию:

Совершенно анекдотичная история произошла в США. Там армянские врунишки из дашнакских организаций ... придумали фейк о том, как "сумели убрать" флаг Азербайджана из центра Нью-Йорка. Клоуны из ANCA даже называли это "крупной победой"!

Флаг подняла наша диаспора 8 ноября, к Дню Победы. Висел он по временному разрешению города, как и все флаги на этом флагштоке. Такие флаги снимают через несколько дней, в прошлом году он провисел десять. В этом году его сняли 16 ноября.

То есть "крупная победа" выглядит так: флаг, который и так должны были снять, сняли.

Решения города о снятии никто не показал. В заявлении, которое приписывают офису мэра, - общие слова о солидарности, никаких распоряжений убирать флаг он не давал.

Вот такая вот фейк-победа у армян. Кстати, не последняя, можно спрогнозировать: следующая "крупная победа" ожидается 8 ноября 2027 года, когда наш флаг поднимут снова.