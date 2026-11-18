Лидеры РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин начали двусторонние российско-китайские переговоры в широком составе делегаций.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, они проходят на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Здесь они обсудят вопросы дальнейших перспектив развития двустороннего сотрудничества в сфере экономики.