https://news.day.az/world/1875120.html Путин и Си Цзиньпин проводят переговоры Лидеры РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин начали двусторонние российско-китайские переговоры в широком составе делегаций. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, они проходят на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Путин и Си Цзиньпин проводят переговоры
Лидеры РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин начали двусторонние российско-китайские переговоры в широком составе делегаций.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, они проходят на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Здесь они обсудят вопросы дальнейших перспектив развития двустороннего сотрудничества в сфере экономики.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре