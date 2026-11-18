На мировых товарных рынках наблюдается снижение цен на драгоценные металлы, в частности на золото и серебро.

Как передает Day.Az со ссылкой на биржевые данные, на Нью-Йоркской товарной бирже COMEX стоимость декабрьских фьючерсов на золото с поставкой в 2026 году снизилась на 1,73%. В результате цена тройской унции (31,1 грамма) составила 3 797,3 доллара.

Отрицательная динамика затронула и рынок серебра. Так, стоимость декабрьских фьючерсов на серебро с поставкой в 2026 году на COMEX уменьшилась на 3,22%, опустившись до 45,83 доллара за тройскую унцию.

Таким образом, торги на рынке драгоценных металлов завершились снижением котировок обоих активов.