https://news.day.az/economy/1875125.html Золото и серебро подешевели На мировых товарных рынках наблюдается снижение цен на драгоценные металлы, в частности на золото и серебро. Как передает Day.Az со ссылкой на биржевые данные, на Нью-Йоркской товарной бирже COMEX стоимость декабрьских фьючерсов на золото с поставкой в 2026 году снизилась на 1,73%.
Золото и серебро подешевели
На мировых товарных рынках наблюдается снижение цен на драгоценные металлы, в частности на золото и серебро.
Как передает Day.Az со ссылкой на биржевые данные, на Нью-Йоркской товарной бирже COMEX стоимость декабрьских фьючерсов на золото с поставкой в 2026 году снизилась на 1,73%. В результате цена тройской унции (31,1 грамма) составила 3 797,3 доллара.
Отрицательная динамика затронула и рынок серебра. Так, стоимость декабрьских фьючерсов на серебро с поставкой в 2026 году на COMEX уменьшилась на 3,22%, опустившись до 45,83 доллара за тройскую унцию.
Таким образом, торги на рынке драгоценных металлов завершились снижением котировок обоих активов.
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