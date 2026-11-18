На криптовалютном рынке сохраняется отрицательная динамика: стоимость Bitcoin и большинства ведущих цифровых активов продолжает снижаться.

Как передает Day.Az со ссылкой на данные CoinMarketCap, за последние 24 часа Bitcoin потерял 0,84% стоимости и опустился до 64 354,46 доллара. За неделю его цена снизилась на 12,60%.

Среди других ведущих криптовалют также зафиксировано снижение котировок. Ethereum подешевел на 1,34%, до 1 803,38 доллара, BNB - на 0,35%, до 591,36 доллара. Bitcoin Cash снизился на 0,25%, до 208,44 доллара, а Quant - на 0,46%, до 152,72 доллара.

Вместе с тем отдельные цифровые активы показали положительную динамику. Так, Zcash прибавил 3,48%, достигнув 952,41 доллара, Monero подорожал на 2,80%, до 506,96 доллара. Стоимость Bittensor увеличилась на 1,35% и составила 195,86 доллара.

Отрицательная динамика затронула и обеспеченные золотом криптовалюты. Цена PAX Gold (PAXG) снизилась на 2,04%, до 3 775,92 доллара, а Tether Gold (XAUT) потеряла 2,06%, опустившись до 3 773,99 доллара.

Совокупная капитализация криптовалютного рынка за сутки сократилась на 0,54% и составила 2,19 трлн долларов. Индекс CoinMarketCap 20 также продемонстрировал снижение на 0,61%, достигнув отметки 129,51 пункта.

При этом объем ликвидаций позиций на криптовалютном рынке за последние 24 часа увеличился на 46,56% и достиг 381 млн долларов. Индекс страха и жадности опустился до 13 пунктов, указывая на преобладание настроений крайнего страха среди инвесторов.

Аналитики связывают сохраняющееся давление на криптовалютный рынок с ослаблением интереса инвесторов к рисковым активам и усилением активности продавцов.

Увеличение объема ликвидаций в сочетании с низким значением индекса страха и жадности свидетельствует о высокой степени неопределенности и сохраняющейся напряженности на рынке цифровых активов.