Rimac завершает производство электрического гиперкара Nevera - покупателей нашли всего 71 экземпляр, что меньше половины изначально планировавшихся 150 машин.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, об этом сообщает Carscoops.

По словам основателя компании Мате Римаца, продано 51 стандартная Nevera и еще 20 версий Nevera R. Несмотря на это, Римац не считает проект провалом: Nevera остается самым продаваемым электрическим гиперкаром своего класса и, пока новый Tesla Roadster не выйдет на дороги, останется одним из самых быстрых.

Полтора года назад Nevera R установила 24 мировых рекорда за один день, включая разгон 0-400-0 км/ч за 25,79 секунды - позже это время побил Koenigsegg Jesko Absolut. В прошлом году Nevera R показала 0-160 км/ч за 2,96 секунды, 200 км/ч за 3,95 секунды и 300 км/ч за 7,89 секунды. Максимальная скорость достигала 431,45 км/ч - рекорд для электромобилей, пока его не превзошел BYD Yangwang U9 Xtreme.

Несмотря на впечатляющую динамику, продать все запланированные машины не удалось. Когда Nevera представили в 2021 году, электромобили казались будущим индустрии, и Pininfarina даже использовала ее как базу для гиперкара Battista. Однако настроения покупателей изменились: состоятельные клиенты все чаще предпочитают "аналоговые" машины с большими атмосферными двигателями - как у Gordon Murray Automotive и Koenigsegg.

Мате Римац сравнил электрокары вроде Nevera с умными часами: они технологичнее традиционных, но не обладают тем же статусом и ценностью. По его мнению, в будущем премиальные автомобили останутся на ДВС. Это подтверждает Bugatti Tourbillon: когда Римаца привлекли к созданию преемника Chiron, Nevera должна была стать базой для электрического Bugatti, но вместо этого он сделал Tourbillon гибридом с 8,3-литровым атмосферным V16 от Cosworth.