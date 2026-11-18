На мировых нефтяных рынках зафиксировано снижение цен на нефть марок Brent и WTI.

Как передает Day.Az со ссылкой на биржевые данные, в ходе торгов на Межконтинентальной бирже ICE London стоимость январских фьючерсов на нефть Brent с поставкой в 2026 году снизилась на 0,27%, опустившись до 92,89 доллара за баррель.

На Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX котировки нефти марки WTI с поставкой в декабре 2026 года также продемонстрировали отрицательную динамику. Их стоимость уменьшилась на 0,93% и составила 85,21 доллара за баррель.