https://news.day.az/politics/1875193.html Может быть создан Азербайджано-германский университет Азербайджан готов начать и ускорить переговоры по вопросу создания Азербайджано-германского университета. Как сообщает Trend, об этом заявил в среду министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге в Баку с главой Министерства иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем, передает Day.Az. Новость обновляется
Может быть создан Азербайджано-германский университет
Азербайджан готов начать и ускорить переговоры по вопросу создания Азербайджано-германского университета.
Как сообщает Trend, об этом заявил в среду министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге в Баку с главой Министерства иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем, передает Day.Az.
Новость обновляется
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