https://news.day.az/politics/1875193.html

Может быть создан Азербайджано-германский университет

Азербайджан готов начать и ускорить переговоры по вопросу создания Азербайджано-германского университета. Как сообщает Trend, об этом заявил в среду министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге в Баку с главой Министерства иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем, передает Day.Az. Новость обновляется