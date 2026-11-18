Средний размер назначенной ежемесячной пенсии в Азербайджане увеличился на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и по состоянию на 1 октября 2026 года составил 595,8 маната.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Государственного комитета по статистике.

Средняя пенсия в стране равнялась 50,8% средней месячной заработной платы.

Согласно информации, на 1 октября 2026 года в Государственном фонде социальной защиты на учете состояли 1 млн 94,2 тыс. пенсионеров. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, на 1 октября 2025 года в стране насчитывалось 1 млн 100 тыс. пенсионеров.

В настоящее время пенсионеры составляют 10,6% населения страны.