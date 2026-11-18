Бывший руководитель Администрации Президента Рамиз Мехтиев и его помощник Эльдар Амиров подали апелляционные жалобы на вынесенный в отношении них приговор.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, дело передано на рассмотрение судье Бакинского апелляционного суда Эмину Алиеву.

Дата первого судебного заседания пока неизвестна.

Согласно решению суда, Рамиз Мехтиев приговорен к 14 годам лишения свободы.

При этом суд, приняв во внимание возраст подсудимого и состояние его здоровья в связи с имеющимися заболеваниями, постановил на основании статьи 70 Уголовного кодекса Азербайджана считать назначенное наказание условным.

Напомним, в октябре 2025 года Служба государственной безопасности Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении Рамиза Мехтиева.

Ему были предъявлены обвинения по статьям 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путем), 274 (государственная измена) и 278.1 (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства) Уголовного кодекса Азербайджана.

Рамиз Мехтиев занимал должность руководителя Администрации Президента Азербайджана с 1995 по 2019 год.