Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

В Армении, похоже, решили превратить конституционную реформу в настоящий триллер. Стоит только заговорить об изменении Основного закона, как на политической сцене появляются новые угрозы государственности, потеря национальной идентичности и прочие ужасы. На этот раз отличился бывший министр юстиции Армении Геворг Даниелян, который решил напугать сограждан перспективой международных санкций в случае исключения из Конституции ссылки на Декларацию о независимости.

Надо полагать, фантазии бывшего министра хватило бы и на сценарий голливудского фильма-катастрофы. Вот только проблема в том, что за всеми этими страшилками скрывается вполне конкретный и куда менее кинематографичный вопрос: готова ли Армения наконец отказаться от территориальных претензий к Азербайджану?

Ведь именно в этом и заключается суть конституционной проблемы. Декларация о независимости Армении 1990 года содержит положение о воссоединении Армянской ССР и т.к. "Нагорного Карабаха". Эта формулировка получила отражение в преамбуле действующей Конституции. Иными словами, в фундаменте армянской государственности до сих пор сохраняется политическое наследие конфликта, от которого Ереван якобы окончательно отказался.

И вот тут начинается самое интересное. Армянские политики могут сколько угодно рассуждать о миролюбии, новой эпохе в отношениях с соседями и историческом шансе для Южного Кавказа. Однако в основе армянской государственности по-прежнему закреплена идея воссоединения Армянской ССР с Карабахом - международно признанной территорией Азербайджана. Это и есть территориальная претензия, причем вполне конкретная, зафиксированная в основополагающем документе армянского государства. Никаких сложных юридических ребусов здесь нет. Нельзя одновременно заявлять о признании территориальной целостности Азербайджана и сохранять в собственной Конституции положения, предполагающие присоединение его территории к Армении. Именно поэтому изменение Конституции является необходимым условием для подписания полноценного мирного договора.

Однако вместо того чтобы предметно обсуждать эту проблему, в Армении предпочитают запускать политические фейерверки. То бывшие чиновники предрекают международные санкции, то оппозиционеры рассказывают о сдаче национальных интересов, то очередные защитники Конституции изображают любые изменения как покушение на армянскую государственность. Осталось, пожалуй, объявить, что после конституционной реформы над Ереваном перестанет светить солнце.

Особенно занятно слышать подобные рассуждения от бывшего министра юстиции. Казалось бы, человек, занимавший столь ответственную должность, должен понимать разницу между международными обязательствами государства и политическими страшилками, рассчитанными на эмоциональную реакцию публики. Но, судя по всему, в армянской политике даже юридическая квалификация иногда уступает место искусству запугивания.

Впрочем, понять мотивы таких заявлений несложно. Для определенных политических кругов отказ от территориальных претензий означает признание окончательного провала прежней политики. А признать это куда сложнее, чем бесконечно рассказывать избирателям о внешних угрозах. Поэтому старые лозунги продолжают упаковывать в новые обертки, а ответственность за отсутствие окончательного мира пытаются переложить на Азербайджан.

Но реальность от подобных манипуляций не меняется. Мирный договор требует от Армении ясного и недвусмысленного подтверждения того, что она не имеет и не будет иметь территориальных претензий к Азербайджану. Пока конституционные положения сохраняют противоречие с этой целью, путь к подписанию полноценного соглашения остается заблокированным.

Еревану пора определиться: он действительно хочет открыть новую страницу в истории Южного Кавказа или намерен и дальше хранить территориальные претензии в качестве государственной реликвии? Нельзя бесконечно требовать от соседей доверия, одновременно оставляя в собственных документах наследие конфликта.

А международные санкции, которыми пугает Даниелян, пусть пока останутся в жанре политической фантастики. У Армении есть куда более реальная проблема: шесть лет после окончания войны, а некоторые ее политики все еще не могут расстаться с территориальными амбициями прошлого. И пока они будут цепляться за них, мирный договор так и останется за горизонтом.