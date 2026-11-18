В общежитии, расположенном в поселке Мардакян Хазарского района Баку, произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), информация о возгорании поступила на горячую линию "112".

На место происшествия были незамедлительно направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

Благодаря принятым оперативным мерам пожар в двухэтажном здании общежития общей площадью 840 кв. м удалось потушить. Распространение огня на другой этаж было предотвращено.

В результате пожара сгорели горючие конструкции кровли здания на площади 420 кв. м, конструкции одной комнаты на площади 65 кв. м, другой комнаты - на площади 10 кв. м, а также коридора на площади 6 кв. м.

Первый этаж здания и остальные комнаты, расположенные на втором этаже, удалось защитить от огня.

Пострадавших нет.