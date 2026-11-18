Германия благодарит Азербайджан за оказанную Украине помощь.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в среду министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на совместном брифинге с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

"Это является значительным вкладом в сохранение стабильности в Европе", - сказал он.

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