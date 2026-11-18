https://news.day.az/society/1875191.html В Азербайджане могут ввести акциз на чипсы Чипсы могут включить в перечень подакцизных товаров. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Unikal, это предусмотрено поправками в Налоговый кодекс, вынесенными на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
В Азербайджане могут ввести акциз на чипсы
Чипсы могут включить в перечень подакцизных товаров.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Unikal, это предусмотрено поправками в Налоговый кодекс, вынесенными на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
Согласно законопроекту, предлагается включить чипсы в перечень подакцизных товаров и установить акцизный налог на отечественную продукцию в размере 1 маната за каждый килограмм.
После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
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