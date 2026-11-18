Чипсы могут включить в перечень подакцизных товаров.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Unikal, это предусмотрено поправками в Налоговый кодекс, вынесенными на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, предлагается включить чипсы в перечень подакцизных товаров и установить акцизный налог на отечественную продукцию в размере 1 маната за каждый килограмм.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.