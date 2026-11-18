На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение об обнаружении боеприпаса на участке автомобильной дороги Баку - Шамахы - Евлах, проходящем через Гобустанский район.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, в связи с поступившей информацией на место происшествия была незамедлительно направлена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска министерства.

После принятия необходимых мер безопасности совместно с сотрудниками правоохранительных органов при осмотре территории было установлено, что обнаруженный боеприпас представляет собой один 100-миллиметровый артиллерийский снаряд OF-412.

Специалисты оперативной группы изъяли боеприпас и вывезли его с территории для обезвреживания.

В ходе дополнительного обследования места происшествия и прилегающей территории других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.