В Азербайджане изменят правила продажи подержанных автомобилей
В Азербайджане планируют изменить порядок продажи подержанных автомобилей.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Unikal, соответствующие поправки в Налоговый кодекс обсуждались на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
Согласно законопроекту, предлагается в течение трех лет рассчитывать налог на добавленную стоимость (НДС) с торговой наценки при продаже официальными дилерами подержанных автомобилей, срок эксплуатации которых не превышает пяти лет и которые были приобретены исключительно безналичным способом.
Отмечается, что одной из основных проблем, поднятых на встречах с дилерскими сетями, стала высокая налоговая нагрузка при купле-продаже подержанных автомобилей возрастом до пяти лет.
В настоящее время официальные дилеры оформляют такие сделки не как комиссионную торговлю, а как выкуп автомобиля с последующей перепродажей. В результате НДС начисляется на полную стоимость машины, а не только на торговую наценку дилера.
Такой порядок создает для официальных дилеров более высокую налоговую нагрузку, способствует росту цен на рынке подержанных автомобилей, снижает конкурентоспособность легальных каналов продаж и стимулирует неофициальный оборот.
В связи с этим предлагается начислять НДС только на разницу между ценой покупки и продажи автомобиля. Ожидается, что такая мера будет способствовать развитию официального автомобильного рынка, повышению прозрачности и увеличению налоговых поступлений в средне- и долгосрочной перспективе.
После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
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