В Азербайджане планируют изменить порядок продажи подержанных автомобилей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Unikal, соответствующие поправки в Налоговый кодекс обсуждались на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, предлагается в течение трех лет рассчитывать налог на добавленную стоимость (НДС) с торговой наценки при продаже официальными дилерами подержанных автомобилей, срок эксплуатации которых не превышает пяти лет и которые были приобретены исключительно безналичным способом.

Отмечается, что одной из основных проблем, поднятых на встречах с дилерскими сетями, стала высокая налоговая нагрузка при купле-продаже подержанных автомобилей возрастом до пяти лет.

В настоящее время официальные дилеры оформляют такие сделки не как комиссионную торговлю, а как выкуп автомобиля с последующей перепродажей. В результате НДС начисляется на полную стоимость машины, а не только на торговую наценку дилера.

Такой порядок создает для официальных дилеров более высокую налоговую нагрузку, способствует росту цен на рынке подержанных автомобилей, снижает конкурентоспособность легальных каналов продаж и стимулирует неофициальный оборот.

В связи с этим предлагается начислять НДС только на разницу между ценой покупки и продажи автомобиля. Ожидается, что такая мера будет способствовать развитию официального автомобильного рынка, повышению прозрачности и увеличению налоговых поступлений в средне- и долгосрочной перспективе.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.