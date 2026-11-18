Стали известны некоторые подробности убийства в Баку молодой художницы Гюляры Мехдиевой, 2003 года рождения, совершенного ее сводным братом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, задержанный после происшествия полицейскими А. Мехдиев, 2008 года рождения, утверждает, что совершил преступление на почве ревности.

Выяснилось, что Гюляра и Айхан были сводными братом и сестрой по отцу: у них общий отец, но разные матери. Они проживали в доме на улице Гамзы Бабашова в 9-м микрорайоне Бинагадинского района Баку.

Происшествие случилось 16 ноября около 14:30 на кухне их дома. 18-летний юноша напал на сестру с ножом и нанес ей три тяжелых удара. На крики Гюляры прибежали соседи, которые сразу вызвали скорую помощь. Несмотря на то что девушку доставили в больницу, спасти 23-летнюю пострадавшую не удалось.

По факту в прокуратуре Бинагадинского района возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее мы сообщали, что в Баку сводный брат убил сестру.