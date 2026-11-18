Азербайджан и Германия обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, энергетики, промышленности, транспорта и технологий.

Как передает Day.Az, обсуждение состоялось в среду в ходе встречи министров иностранных дел двух стран Джейхуна Байрамова и Йоханна Вадефуля в Баку, сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана.

Министры провели встречу в расширенном составе, в ходе которой рассмотрели текущее состояние двусторонних отношений, перспективы дальнейшего сотрудничества, а также ключевые региональные и международные вопросы.

В преддверии 35-летия установления дипломатических отношений между двумя странами в 2027 году стороны подтвердили важность развития партнерства на основе взаимного уважения, конструктивного диалога и общих интересов.

Особое внимание было уделено экономическим связям. Объем двусторонней торговли в 2025 году достиг 1,4 миллиарда долларов, а в январе 2026 года Азербайджан начал поставки природного газа в Германию. Стороны отметили значительный потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества в различных отраслях, а также подчеркнули роль Азербайджано-германского делового совета, созданного в июле 2026 года, в укреплении контактов между деловыми кругами двух стран.

Дж.Байрамов рассказал о возможностях для немецких компаний в проектах развития Среднего коридора, Свободной экономической зоны "Алят" и Бакинского международного морского торгового порта, а также в проектах восстановления и развития на освобожденных территориях Азербайджана.

Министры также обменялись мнениями о региональных процессах, включая процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, и обсудили взаимодействие в рамках международных организаций.

Дж.Байрамов проинформировал немецкого коллегу о ходе восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях, возвращении бывших вынужденных переселенцев и сохраняющихся проблемах, связанных с минной угрозой.

Стороны также подчеркнули важность укрепления межобщественных связей посредством сотрудничества в сферах образования, культуры и науки.