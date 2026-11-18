https://news.day.az/world/1875145.html В Румынии произошло землетрясение В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,3. Как передает Day.Az со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, подземные толчки были зафиксированы в сейсмической зоне Вранча на юго-востоке страны. Эпицентр землетрясения находился в 13 километрах от коммуны Нережу в округе Вранча.
В Румынии произошло землетрясение
В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,3.
Как передает Day.Az со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, подземные толчки были зафиксированы в сейсмической зоне Вранча на юго-востоке страны.
Эпицентр землетрясения находился в 13 километрах от коммуны Нережу в округе Вранча. Очаг залегал на глубине 140 километров.
По предварительным данным, в результате землетрясения жертв и разрушений нет.
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