В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Как передает Day.Az со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, подземные толчки были зафиксированы в сейсмической зоне Вранча на юго-востоке страны.

Эпицентр землетрясения находился в 13 километрах от коммуны Нережу в округе Вранча. Очаг залегал на глубине 140 километров.

По предварительным данным, в результате землетрясения жертв и разрушений нет.