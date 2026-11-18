Участники командно-штабных учений с компьютерной поддержкой "Eternity-2026" посетили Парк Победы в Баку, возведенный в честь исторической Победы, одержанной в Отечественной войне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, в ходе экскурсии гости ознакомились с боевым путем Азербайджанской Армии в ходе 44-дневной Отечественной войны, а также с архитектурной концепцией парка.

Кроме того, участникам была представлена подробная информация о масштабных восстановительных работах, проводимых на освобожденных территориях.