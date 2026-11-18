https://news.day.az/politics/1875142.html Участники учений Eternity-2026 посетили Парк Победы - ФОТО Участники командно-штабных учений с компьютерной поддержкой "Eternity-2026" посетили Парк Победы в Баку, возведенный в честь исторической Победы, одержанной в Отечественной войне.
Участники учений Eternity-2026 посетили Парк Победы - ФОТО
Участники командно-штабных учений с компьютерной поддержкой "Eternity-2026" посетили Парк Победы в Баку, возведенный в честь исторической Победы, одержанной в Отечественной войне.
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, в ходе экскурсии гости ознакомились с боевым путем Азербайджанской Армии в ходе 44-дневной Отечественной войны, а также с архитектурной концепцией парка.
Кроме того, участникам была представлена подробная информация о масштабных восстановительных работах, проводимых на освобожденных территориях.
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