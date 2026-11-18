Бразильская конфедерация футбола (CBF) утвердила новое правило для высших дивизионов национального чемпионата, вступающее в силу с 2028 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, участников чемпионата Бразилии будут наказывать лишением очков за задержки зарплаты футболистам и тренерскому штабу.

Не позднее чем за 20 дней до старта чемпионата каждый клуб должен будет предоставить пакет документов, подтверждающих отсутствие задолженностей перед игроками и тренерским штабом. При наличии долгов у команды будут вычитаться очки.

В пресс‑релизе на официальном сайте CBF отмечается, что организация работает над улучшением финансовой устойчивости бразильского футбола, стремится поощрять сбалансированную финансовую политику клубов и стабилизировать положение всех участников соревнований.