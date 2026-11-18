Азербайджан и Египет обладают значительным потенциалом для удвоения объемов двусторонней торговли в ближайшие годы.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Egypt Today заявил посол Азербайджана в Египте Эльхан Полухов. Дипломат рассказал о перспективных возможностях укрепления экономического, торгового и туристического сотрудничества между двумя странами.

"В прошлом году объем торговли между Египтом и Азербайджаном составил около 45 миллионов долларов", - сообщил посол.

Из этой суммы 40 миллионов долларов пришлось на египетский экспорт в Азербайджан, а 5 миллионов долларов - на азербайджанский экспорт в Египет.

Полухов отметил, что эти показатели пока не отражают реального потенциала экономических отношений между двумя странами. По его словам, существуют возможности для значительного увеличения и даже удвоения объемов двусторонней торговли в ближайшие годы.

Он пояснил, что Египет экспортирует в Азербайджан сухофрукты, апельсины, строительные материалы и некоторые химические компоненты. В свою очередь, Азербайджан поставляет в Египет различные технологические товары и строительные материалы.

Говоря о сферах, в которых экономическое сотрудничество может выйти на качественно новый уровень, посол особо выделил фармацевтическую промышленность.

По его словам, Египет располагает развитой фармацевтической отраслью, передовыми технологиями и значительным опытом, что позволяет стране самостоятельно обеспечивать большую часть внутреннего спроса на лекарственные препараты.

При этом, как отметил Полухов, Азербайджан импортирует около 85% необходимого медицинского оборудования и медицинской продукции.

Касаясь туристической сферы, посол подчеркнул значительный потенциал увеличения туристического потока между двумя странами. В настоящее время между Баку и египетским курортом Шарм-эль-Шейх выполняется несколько прямых рейсов в неделю.

Он также напомнил, что в начале текущего года Азербайджан запустил чартерные рейсы в Каир. Однако впоследствии они были приостановлены из-за ситуации на Ближнем Востоке и в Иране. Посол выразил надежду на возобновление этих рейсов в ближайшем будущем.

По его словам, восстановление авиасообщения будет способствовать развитию туризма и торговли, а также создаст дополнительные возможности для укрепления контактов между народами двух стран.

Азербайджанский дипломат также отметил участие страны в ряде крупных мероприятий, проводимых в Египте, включая Египетскую выставку оборонной промышленности (EDEX).

Полухов подчеркнул важность сотрудничества в области образования и профессиональной подготовки кадров, в частности в нефтегазовой и медицинской сферах, а также в области искусственного интеллекта и информационных технологий.