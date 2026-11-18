Бывшее главное административное здание Центрального банка Азербайджана (ЦБА) передано в пользование Министерству финансов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, речь идет о здании, расположенном по адресу: улица Рашида Бейбутова, 90, в Баку.

Предполагается, что в здании будут размещаться Государственное казначейское агентство Министерства финансов, Агентство по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами, а также другие структурные подразделения ведомства.

По предварительной информации, здание передано Министерству финансов в аренду. Вместе с тем Центральный банк и Министерство финансов пока не выступили с официальными заявлениями по этому вопросу.

Отметим, что здание было построено и введено в эксплуатацию в 1998 году. Центральный банк работал в нем до 22 июня 2026 года. С этой даты основные подразделения банка переехали в новое административное здание, расположенное по адресу: проспект Гейдара Алиева, 167.