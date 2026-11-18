В Карабахе и Восточном Зангезуре создаются четыре новых учреждения профессионального образования. Они расположены в городах Физули, Шуша, Зангилан и Кяльбаджар. Часть объектов уже построена, на остальных продолжаются строительные работы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил директор Государственного агентства по профессиональному образованию Ильгар Байрамлы на мероприятии "Форум профессионального образования - 2026".

"Для нас особенно почетно быть частью процесса восстановления жизни и трудовой деятельности на освобожденных от оккупации территориях", - отметил Ильгар Байрамлы.

Согласно информации, представленной на форуме, в рамках расширения инфраструктуры профессионального образования предусмотрены реконструкция или капитальный ремонт восьми учреждений, а также создание 46 новых мастерских.

Директор агентства сообщил, что с 2023 года начался поэтапный переход учреждений профессионального образования на модель подушевого финансирования. В настоящее время этот механизм охватывает 12 тыс. студентов в 11 учреждениях. Это примерно четверть всех учащихся системы профессионального образования страны.

"Чем больше студентов привлекает учреждение, тем больше финансирования оно получает. Чем выше его результаты, тем больше средств ему выделяется", - подчеркнул Ильгар Байрамлы.

По его словам, объем финансирования определяется с учетом расходов по отдельным специальностям. Учреждения могут самостоятельно распределять средства в соответствии со своими приоритетами, предлагать преподавателям конкурентоспособную заработную плату и обновлять материально-техническую базу.