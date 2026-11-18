https://news.day.az/society/1875164.html В Баку завершается реконструкция ливневого коллектора Кешля - ФОТО В Хатаинском районе Баку продолжаются интенсивные работы по строительству, восстановлению и реконструкции ливневого коллектора Кешля, проходящего по проспекту 8 Ноября.
В Баку завершается реконструкция ливневого коллектора Кешля - ФОТО
В Хатаинском районе Баку продолжаются интенсивные работы по строительству, восстановлению и реконструкции ливневого коллектора Кешля, проходящего по проспекту 8 Ноября.
Как сообщили Day.Az в Службе водоснабжения крупных городов, работы выполняются в соответствии с утвержденной проектной документацией, а также действующими нормами и правилами.
Согласно плану, работы уже близятся к завершению.
Цель проекта - улучшение технического состояния существующей инфраструктуры, увеличение пропускной способности коллектора и более эффективное управление дождевыми водами на данной территории.
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