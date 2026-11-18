В Хатаинском районе Баку продолжаются интенсивные работы по строительству, восстановлению и реконструкции ливневого коллектора Кешля, проходящего по проспекту 8 Ноября.

Как сообщили Day.Az в Службе водоснабжения крупных городов, работы выполняются в соответствии с утвержденной проектной документацией, а также действующими нормами и правилами.

Согласно плану, работы уже близятся к завершению.

Цель проекта - улучшение технического состояния существующей инфраструктуры, увеличение пропускной способности коллектора и более эффективное управление дождевыми водами на данной территории.