https://news.day.az/economy/1875178.html Азербайджан играет важную роль в обеспечении Европы энергией - Вадефуль Азербайджан играет важную роль в обеспечении Европы энергией. Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил в среду министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, выступая в Баку на совместном брифинге с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, передает Day.Az. Новость обновляется
Азербайджан играет важную роль в обеспечении Европы энергией - Вадефуль
Азербайджан играет важную роль в обеспечении Европы энергией.
Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил в среду министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, выступая в Баку на совместном брифинге с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, передает Day.Az.
Новость обновляется
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