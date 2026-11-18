https://news.day.az/economy/1875178.html

Азербайджан играет важную роль в обеспечении Европы энергией - Вадефуль

Азербайджан играет важную роль в обеспечении Европы энергией. Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил в среду министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, выступая в Баку на совместном брифинге с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, передает Day.Az. Новость обновляется