По состоянию на 1 октября 2026 года адресную государственную социальную помощь в Азербайджане получали 349,3 тыс. человек из 78,9 тыс. малообеспеченных семей.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Государственного комитета по статистике.

Согласно информации, средний размер адресной государственной социальной помощи в расчете на одного человека составлял 99 манатов в месяц.

Кроме того, 407,6 тыс. человек различных категорий были назначены президентские стипендии, а также выплаты за почетные звания.

За девять месяцев 2026 года 24,9 тыс. семей получили единовременные пособия в связи с рождением 25,7 тыс. детей. Эти выплаты осуществлялись за счет средств, не связанных с обязательными государственными взносами на социальное страхование.

В то же время единовременные пособия на лечение были выплачены 3,6 тыс. человек, пострадавшим в результате радиационной аварии, а также 6,2 тыс. лицам, освобожденным от отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях.