Отношения между Азербайджаном и Турцией остаются прочными и будут такими же в будущем.

Как сообщает корресапондент Trend, об этом заявил в среду министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем в Баку, передает Day.Az.

Министр отметил, что в каждом государстве происходят определенные процессы, и каждое общество имеет собственную траекторию развития.

"Такие братские отношения не исключают того, что в этих обществах могут быть разные взгляды на события в других странах. Позиция Азербайджана в этом отношении открыта: наша страна действует в соответствии со своей моделью развития.

Мы считаем, что братские отношения между двумя странами и впредь будут оставаться прочными и успешно развиваться. Наиболее ярким свидетельством этого стал визит Президента Турции в Азербайджан в День Победы, а также заявления, сделанные им совместно с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым", - сказал он.