В Баку сносят известную больницу - ВИДЕО
На территории Центральной железнодорожной больницы в Баку, которая долгие годы была известна как Железнодорожная больница, ведутся демонтажные работы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ATV Xəbər, распространились сообщения о том, что на месте медицинского учреждения будет построен жилой дом.
В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" сообщили, что согласно постановлению Кабинета министров от 21 августа 2024 года медицинские учреждения, действующие в системе железных дорог, а также принадлежащее им имущество больше не находятся на балансе ведомства.
Отмечается, что Центральная железнодорожная больница была передана на баланс другого государственного учреждения.
Между тем начальник департамента по связям с общественностью и коммуникациям Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации Турал Гурбанов сообщил, что на основании соответствующего распоряжения Кабинета министров больница была передана на баланс Министерства труда и социальной защиты населения.
По его словам, на территории больницы планируется создать новую инфраструктуру, принадлежащую Государственному агентству медико-социальной экспертизы и реабилитации, действующему при министерстве.
В ведомстве добавили, что общественность будет поэтапно информироваться о создании новой инфраструктуры и организации услуг.
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