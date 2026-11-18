В Азербайджане предлагается ввести акцизный налог на подслащенные минеральные и газированные напитки. В случае принятия поправок местные производители этой продукции будут платить по 10 гяпиков за каждый литр.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, этот вопрос отражен в проекте поправок в Налоговый кодекс, вынесенном на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно предложению, подслащенные минеральные и газированные напитки будут включены в перечень подакцизных товаров. Кроме того, предусматривается их обязательная маркировка акцизными марками.

Одна из основных целей поправки - сократить потребление сладких напитков и защитить здоровье населения. Всемирная организация здравоохранения также рекомендует вводить налоги на такие продукты, чтобы ограничить их потребление.

Отмечается, что подобный налоговый механизм может способствовать профилактике ожирения, диабета и других неинфекционных заболеваний. Кроме того, ожидается, что потребители будут чаще отдавать предпочтение более здоровым продуктам питания и напиткам.

Сообщается, что новые правила затронут и производителей. Предполагается, что дополнительная налоговая нагрузка будет стимулировать компании выпускать альтернативную продукцию с меньшим содержанием сахара.

С другой стороны, введение акцизных марок может усилить контроль за оборотом продукции и создать условия для предотвращения случаев незаконного производства и импорта.

Ожидается также, что предлагаемые изменения обеспечат дополнительные поступления в государственный бюджет. Предполагается, что эти средства могут быть направлены на финансирование программ в сфере здравоохранения и просвещения.