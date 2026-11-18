Принадлежность к оппозиции не освобождает человека от юридической ответственности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в среду министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, отвечая на вопрос журналиста об Али Керимли в ходе совместного брифинга с главой МИД Германии Йоханном Давидом Вадефулем.

"Мне кажется, что в своем вопросе вы в определенной степени уже сами даете на него ответ. Вы говорите, что в отношении этого человека в настоящее время ведется следствие и проводится расследование. Как и в любом правовом государстве, каждый человек равен перед законом и должен отвечать за свои поступки. Расследование, которое сейчас проводится, полностью соответствует законодательству Азербайджана. Считаю, что итоговое решение суда даст ответы на все вопросы", - добавил министр.

Байрамов напомнил, что, как и в любом правовом государстве, в Азербайджане все равны перед законом.

"Принадлежность человека к оппозиции не освобождает его от ответственности. Думаю, так обстоит дело и в Германии, и в других странах мира", - добавил министр.